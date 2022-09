"V závěru byly na silnici takové nepříjemné plastové patníky, proto jsme raději najeli dopředu, aby nás nic nepřekvapilo. Chtěl jsem ještě počkat, než vyrazím na úplný finiš, ale vedle mě nastoupil Rumun Grosu, takže jsem na nic nečekal a šel do toho s ním. Bylo to ještě dost daleko a bylo vidět, že to Grosu přepálil. Mně to naštěstí vyšlo," uvedl Babor.