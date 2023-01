Bauhaus i po pádu vyhrál ve spurtu první etapu Tour Down Under

Německý cyklista Phil Bauhaus vyhrál v hromadném spurtu středeční první etapu závodu Tour Down Under, i když se v jejím průběhu zapletl do hromadného pádu. V těsném finiši předčil o centimetry domácí favority. Druhý dojel Caleb Ewan a třetí byl další Australan Michael Matthews.

Foto: Profimedia.cz Phil Bauhaus (uprostřed) spurtuje pro vítězství v 1. etapě závodu Tour Down Under.Foto : Profimedia.cz

Článek "Že jsem vyhrál, jsem se dozvěděl až od našeho ředitele vysílačkou. Nejsem ten typ, co by se hned radoval," uvedl Bauhaus po dvacátém profesionálním vítězství v kariéře. "Spadl jsem, ale sebral jsem se z toho. Dneska to bylo dost nervózní, hodně lidí skončilo na zemi," řekl německý cyklista. Další hromadný pád přišel těsně před cílem. Oběma karambolům se vyhnul vítěz úterního prologu Ital Alberto Bettiol a vede průběžné pořadí úvodního závodu WorldTour o šest sekund před Matthewsem.

