Bernal se už po lednové vážné nehodě posadil na kolo

Hvězdný kolumbijský cyklista Egan Bernal zveřejnil na sociálních sítích fotografii, jak oblečen do dresu svého Ineos Grenadiers sedí na stacionárním kole. Vítěz Tour de France a Gira d'Italia by se mohl po lednové vážné nehodě vrátit do pelotonu navzdory předpokladům už na konci tohoto roku.

Foto: Twitter Šampion Tour de France z roku 2019 Egan Bernal. Foto : Twitter

Článek "Podívejte, kdo je zpátky na kole," napsal Bernal v příspěvku na twitteru ke své fotografii. "Dokud je víra, všechno je možné," dodal. Pětadvacetiletý Bernal měl těžký pád při tréninku 24. ledna poblíží Bogoty. Při srážce se stojícím autobusem utrpěl zranění hrudní a krční páteře, zlomil si několik žeber, což mělo za následek propíchnutí plic, zlomil si stehenní kost, čéšku, ruku a vyrazil si zub. V nemocnici postupně podstoupil pět operací a později uvedl, že existovala pětadevadesátiprocentní možnost, že zůstane ochrnutý. Cyklistika Vážně zraněný cyklista Bernal je po druhé operaci páteře Ačkoli se předpokládalo, že se Bernal k závodění vrátí nejdříve příští rok, podle jednoho z koučů Ineos Grenadiers by mohl stihnout comeback ještě letos. "Egan je špičkový sportovec a jeho schopnost uzdravování je také nadprůměrná. Dře na tom, aby se vrátil co nejdříve. Může to být v roce 2023, ale také na konci letošního roku. Rozhodně bychom takovou možnost neměli vyloučit," řekl kouč Xabier Artexte listu Gazzetta dello Sport. Adivinen quien está de nuevo en su bici y se siente una chimba!! Desde que exista fe, todo es posible. Y quiero decirles que cuando uno realmente quiere algo, NO hay PERO que valga. #unavidadeexcesos pic.twitter.com/JOtPU8p0l2 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 12, 2022 Bernal, jenž vyhrál Tour de France v roce 2019 a Giro d'Italia loni, prodloužil dva týdny před nehodou v Ineosu kontrakt do roku 2026. Cyklistika Pogačar znovu vyhrál Tirreno-Adriatico a má letos už sedmý triumf

