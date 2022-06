Biker Kulhavý si dojel v Jablonném v Podještědí pro evropský bronz v maratonu

Závodníkům ztěžovalo boj s tratí velké horko. "Bylo to těžké. Ke konci už mě docela tahaly nohy. Nevěděl jsem, zda jsou to křeče, nebo něco jiného. Už jsem pak jel opatrně a tolik do toho nešlapal. Nevěděl jsem, jak to vypadá za mnou a mohl přijít třeba defekt. Na posledních deseti kilometrech jsem se už soustředil hlavně na to třetí místo," uvedl Kulhavý.