Blázinec na Vueltě. Fanoušci zachraňovali komisaře, jiní házeli připínáčky: Chtějí nás zabít?

„O co jim jde? Chtějí nás zabít? Fakt velké díky tomu, kdo to udělal,“ rozčiloval se mladý Španěl. „Bylo to hodně chaotické,“ připustil. Jinak však podobně jako ostatní jezdci pochválil organizátory za rozhodnutí neutralizovat závod devět kilometrů před finišem. „Udělali správnou věc. Fakt to klouzalo, jako na ledě. Jet naplno až do cíle by bylo hodně nebezpečné,“ připustil Ayuso.