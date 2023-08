V nejmladším ze slavné trojice cyklistických závodů, do které patří také Giro d'Italia a Tour de France, triumfoval v roce 2022 Belgičan Remco Evenepoel, když porazil druhého Enrica Mase z Movistar Teamu o více než 2 minuty. Třiadvacetiletý jezdec tak do své domoviny přivezl cenný cyklistický titul, na který Belgie čekala dlouhých 44 let.