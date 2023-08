Favorité Vuelty dojížděli ve tmě. Ostuda a nesmysl, bylo to nebezpečné, čílí se mistr světa

V náročných podmínkách nikdo nechtěl riskovat. A tak šokující výhru o pouhou půl sekundu před Movistarem na úvod zapsal tým dsm-firmenich, jenž startoval už jako druhý. Do červeného trikotu se oblékl 21letý Ital Lorenzo Milesi.

V následném rozhovoru si sice loňský mistr světa odpustil vulgarity, ale klidný rozhodně nebyl. „Přece je jasné, že večer bývá tma…“ rýpl si směrem do organizátorů. „Měli by se zamyslet nad bezpečností. Zbytečně riskovali. Bylo to fakt záludné, nebezpečné v té tmě. Prostě naprostý nesmysl,“ rozčiloval se 23letý Belgičan.