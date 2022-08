Brit Hayter má po časovce závodu Kolem Polska na dosah životní triumf

Páteční závěrečná 7. etapa ze Skawiny do Krakova by měla skončit hromadným dojezdem a měří 177,8 km. Hayter do ní odstartuje s náskokem 11 sekund na Arensmana. Čtvrtý český účastník Matyáš Kopecký neodstartoval do středeční etapy.