Bude to vostrý! Na Vueltu míří vedle Hirta i mladík Řepa

"Tohle bude vostrý," napsal Řepa na twitteru k týmové zprávě o nominaci. Bronzový medailista z ME do 23 let z roku 2020 závodí za španělskou stáj druhou sezonu a k debutu na Grand Tour mu pomohlo vystoupení na červnovém závodu Kolem Slovinska. Řepa v etapovém závodu při vítězství domácího favorita Tadeje Pogačara obsadil páté místo a vyhrál hodnocení jezdců do 23 let. V dubnu byl celkově šestnáctý na závodu Kolem Turecka.