Cavendish má po pádu na dráze v Gentu zlomená žebra a roztrženou plíci

Někdejší úspěšný dráhař Cavendish havaroval v úvodu bodovacího závodu dvojic. Vítěz 34 etap na Tour de France najel do olympijského šampiona a úřadujícího mistra světa v madisonu Dána Lasseho Normana Hansena, kterého poslal k zemi úhybný manévr jiného jezdce. Podle belgického závodníka Jaspera De Buysta mohlo za potíže jezdců mokré místo na dráze.

"Je hloupé, že se to stalo. O kolo dříve jsem si všiml, že je tam voda, tak jsem tam potom jel pomaleji. V dalším kole už to šlo do háje," uvedl domácí cyklista.