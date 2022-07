Česká bikerská štafeta skončila na ME šestá

Druzí skončili s padesátisekundovou ztrátou Italové, za třetími Němci zaostala česká šestice o 36 sekund. Lepší byli ještě Rakušané a Britové, na startu bylo jedenáct štafet složených až na výjimky z juniorů a závodníků do 23 let.

O víkendu ME vyvrcholí závody v olympijském cross country. V sobotu pojedou junioři včetně čtvrteční šampionky v shorttracku Simony Spěšné, v neděli reprezentanti do 23 let. Muži a ženy elite budou v této disciplíně bojovat o evropské medaile až v srpnu při multisportovním ME v Mnichově.