Chtělo to změnu! Věřím, že ATT jde správným směrem, říká cyklista Otruba

"Jak už jsem říkal dříve - po pěti letech už to chtělo nějakou změnu. Sám jsem to tak cítil. Navíc tam byl i ten faktor, že jsem věděl, že do Hradce mají přijít tři mladí jezdci, pak je jasné, že někdo musí i odejít. A když je tady v Česku tým jako je ATT, u něhož vidíte, že jde neustále nahoru a má ambice jít ještě výš, tak se mi to jevilo jako logická věc," vysvětlil Otruba.

"Pomýšlel jsem tedy i na nějaký tým z kategorie pro, což mi ale nevyšlo. V rámci Česka se mi pak ATT jevilo jako rozumná možnost. Mám smlouvu na rok, takže když pak budou nabídky z kategorie pro a výše, tak bych je vzal a určitě by mě nikdo v tom rozletu nedržel," doplnil Otruba.

Foto: Instagram @attinvestments_team Jakub Otruba v barvách týmu ATT Investments.Foto : Instagram @attinvestments_team

Konkrétní nabídku z větších týmů neměl, i když kontakty byly. "Nic oficiálního. Vždy to bylo jen v té rovině, že se mi ozvou a do konce týdne mi dají vědět. To rozhodnutí pak pro mě nebylo až tak těžké. Lidi v mém okolí jsem trošku překvapil a ptali se, proč jdu pryč z nejlepšího českého týmu, ale myslím, že to všichni vzali a dnes už to chápou, když se podíváme na složení tohoto týmu. Věřím, že ATT jde správným směrem," prohlásil Otruba.

Mezi jinými ho vábil i Ján Valach, otec jeho přítelkyně, který je sportovním ředitelem v druhodivizní stáji TotalEnergies. "Pan Valach dělá vše, co je v jeho silách, ale tým TotalEnergies měl loni opravdu hodně silný ten development tým a šlo z něj nahoru hodně závodníků. A vždy dá tým přednost lidem z té farmy než nějakému Čechovi, nějakému závodníkovi z východu, když to tak řeknu. To hrálo určitě také svou roli. Tady budu mít roli určitě větší."

Olomoucký rodák se netají, že už za rok by chtěl být alespoň o ligu výš. "Myslím, že všichni kluci z týmu mají ambice dostat se někam výš. Vedení týmu určitě ani nechce, aby se někdo spokojil s tím, že zůstane jezdcem ve třetí divizi. Sám bych se chtěl určitě dostat výš pomocí jedničkových a ProSeries závodů, které nás čekají, a zajet tam co možná nejlepší výsledky," řekl Otruba.

V 25 letech už by "postup" potřeboval i s ohledem na budoucnost. "Už loni jsem ale udělal co se výkonnosti týká veliký skok. A ukázal jsem to pak i na konci sezony, třeba na závodě Okolo Slovenska. Můj oblíbený příklad je Chris Froome, jenž vyhrál svou první Vueltu někdy ve 26 letech, takže mám určitě do toho roku velkou motivaci a budu se chtít dostat zase dál," řekl s úsměvem.

Během sezony vyhlíží několik mezníků. "Samozřejmě ten jediný závod kategorie ProSeries v našem kalendáři, což je Okolo Maďarska. To bude takový první vrchol sezony. Pak také domácí mistrák, ať už v časovce nebo hromadný závod. To bude pro tým hodně důležité. A pak Sazka Tour, což je takový můj domácí závod, který se jede skoro u mě doma. Snažit o dobré výsledky se chci ale v průběhu celého roku," ujistil Otruba.

Český titul ho moc láká, loni skončil v časovce třetí. A předních umístění už má z bojů o domácí vavříny více. "Elitní titul v časovce či hromaďáku je určitě cílem všech kluků, kteří tady v Česku závodíme. I když ze světového pohledu se ten dres zase až tak moc nebere, je to určitě velký cíl. A věřím, že tento rok to bude pro mě o trošičku jednodušší. V Hradci už jsme ta kola měli pět šest let, tady budu mít k dispozici parádní novou "kozu". Hromadný závod bude letos placka, což nebude profilově úplně pro mě, ale ta časovka."

Materiál si nemůže vynachválit. "Je úplně top. Myslím, že s materiálem už ani nemůžeme jít výše, bude to všechno tedy jen o našich nohách," přiznal Otruba. "Tohle je super pocit, když si na startu představíte, že vůbec nic neztratíte kvůli tomu, že mají ostatní lepší materiál. Je to motivující, že je to pak všechno jen o mně," doplnil.

Těší se na rivalitu s Elkovem a bývalými parťáky. "Kluky z Elkovu samozřejmě znám, pořád se bavíme a jsme kámoši. Bude určitě velkou výhodou na českých závodech, kde to bude jen o těch dvou týmech, že znám jejich taktiku a budu vědět, o co se asi tak budou snažit. Ale ze všeho nejvíc to bude stejně o nohách," zopakoval.