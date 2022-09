Cyklista Babor přišel o vedení v závodě Kolem Rumunska

Po zlikvidování úniku a přejetí neutralizovaného úseku se znovu začalo závodit 10 kilometrů před cílem. "Všichni byli odpočinutí, ale mně ten rozjezd do kopce nesednul a po těžkých spurtech včera a předevčírem jsem už cítil v nohách únavu. Trochu jsem se propadl a v následném sjezdu do cíle se celé pole roztrhalo na skupinky. Bylo to prudce dolů, navíc na mokré silnici, kde každou chvíli někdo spadl. Můžeme být rádi, že jsme přežili. Celkově to byla strašná etapa. Rozhodne zítřek, kdy nemusíme bránit žlutý dres, takže každý pojede za své a může ukázat, co umí," konstatoval Babor.