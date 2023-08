Cyklista Landa bude od příštího roku jezdit za Soudal-Quick Step

Landa byl v letech 2015 a 2022 na pódiu v celkovém pořadí Gira d'Italia, dvakrát skončil čtvrtý na Tour de France. Třiatřicetiletý závodník aktuálně jezdí čtvrtým rokem za Bahrain Victorious. Příští rok by mohl pomáhat Evenepoelovi při jeho očekávané premiéře na Tour de France.

"Mám radost a motivaci na tuhle novou výzvu podporovat Remca v jeho cílech. Přicházím se spoustou zkušeností, zejména z Grand Tours, kde jsem bojoval o pódium nebo několikrát v minulosti pomáhal jiným vyhrát," řekl Landa, který má za sebou má třináct let v profesionálním pelotonu.

"Doufám, že se to zklidní. Vuelta je třítýdenní závod, a kdybych měl ty samé hovadiny poslouchat tři týdny, byla by to hodně dlouhá Vuelta," dodal.