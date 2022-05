Cyklista Tomáš Bárta dospurtoval třetí v úvodní etapě Kolem Estonska

"Jsem mimořádně spokojený. Porazili mě jen dva špičkoví sprinteři. Mihkels už má podepsáno do Intermarché a Groves je absolutní světová sprinterská špička," uvedl Bárta v tiskové zprávě. Ocenil pomoc týmového kolegy Jiřího Petruše. "Na tomhle výsledku má zásluhu minimálně 50 procent. V té první skupině jsme po terezínech zůstali jen ve třech, a když jsem viděl, že řada týmů je tam v sedmi, tak jsem optimismem nehýřil. Ale Jirka mě přesvědčil, že to zkusíme, že to dáme. V posledních kilometrech mě dovezl víc dopředu a z téhle pozice už se dalo něco dělat," dodal Bárta.