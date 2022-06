Dánský start slavné Tour? Nadšení z fanoušků a děs z visutého mostu nad vodou

Dánové pochopitelně museli za takovou příležitost sáhnout hluboko do kapsy. Jedna etapa je vyjde v přepočtu na sto milionů korun. A to je pochopitelně jen částka za možnost etapu uspořádat, nikoliv o sumu konečnou čítající náklady na uzavírky, pořadatele a související služby... I tak se rozhodli na severu Evropy pro zásadní investici.

Covid je stále hrozbou i pro Tour de France. Své by o tom mohl vyprávět Peter Sagan.Video : Sport.cz

Ale hned druhý den přijde na řadu obrovský strašák. Etapa z Roskilde do Nyborgu je dlouhá 199 kilometrů. Po pobřeží kolem fjordů bude peloton bojovat hlavně s větrem. A těsně před dojezdem přijde „lahůdka“ v podobě přejezdu mostu nad úžinou Velký Belt.

„Doufáme, že zařazení tohoto úseku pomůže závod náležitě rozproudit,“ komentoval se šibalským úsměvem profil etapy Christian Prudhomme, ředitel závodu. „Přispěje to ke vzrušujícímu a zábavnému závodění,“ nepochybuje Bjarne Riis, bývalý závodník pyšnící se triumfem z Tour a nyní komentátor dánské televize.

Jde o třetí nejdelší visutý most světa a vůbec nejdelší v Evropě. Denně mezi ostrovy Sjaelland a Fyn projede mezi mosty 24 tisíc aut. Most je dlouhý 17,5 kilometru. A závodníci dostanou gigantickou dávku větru. Vozovka je totiž 65 metrů nad hladinou vody a očekává se vítr o rychlosti dvacet až třicet kilometrů za hodinu. A to už je úkaz, který může v „balíku“ nadělat pořádnou paseku.