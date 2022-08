Do svidanija. Bronzový medailista z MS už nechce reprezentovat Rusko

Velká ztráta, tak ruská média shodně označují změnu občanství dráhového cyklisty Michaila Jakovleva, který od teď bude reprezentovat Izrael. Jednadvacetiletý cyklista vloni získal bronz na mistrovství světa v keirinu a Rusové ho viděli jako jednu ze svých velkých medailových nadějí na olympiádě v Paříži, jenže Jakovlev jim do toho hodil vidle.

„Nic nenapovídalo tomu, že to chce udělat. Vždyť ještě na konci července soutěžil na národním šampionátu," uvedl kouč ruského národního týmu Sergej Kovpanec. „Je škoda, že jsme ztratili tak talentovaného jezdce, jakým je Michail. Každého je to svobodná volba. Vím, že se snažil registrovat individuálně na závody pod neutrálním statusem, ale nedostal odpověď. To k tomu určitě přispělo," myslí si kouč.