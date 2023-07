Domácí úspěchy na závěr Czech Tour. Zmatený Ťoupalík neslavil, Otruba celkově třetí i přes pád

Byly to pořádné zmatky v závěrečné 4. etapě Czech Tour. Cíl na okruhu ve Šternberku jako první proťal český cyklista Adam Ťoupalík, ale nikdo pořádně netušil, že vyhrál. Nebyl si totiž jistý ani on sám a v plném tempu radši pokračoval dále. „Ptal jsem se znova do vysílačky, zkontroloval jsem si najeté kilometry, všechno sedělo. Ale zmátlo mě zvonění rozhodčích, které nejspíš patřilo jezdcům o kolo zpět,“ vykládal už s úsměvem 27letý závodník týmu Elkov-Kasper.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Vítěz 4. etapy Adam Ťoupalík z Elkov - Kasper.

Článek Už se mu jednou stalo, že slavil o kolo dřív. „Tohle už jsem nechtěl znovu opakovat," připomněl si Ťoupalík sedm let starou zkušenost z mistrovství světa v cyklokrosu, kde v závodě jezdců do 23 let nakonec přišel o zlato a dojel druhý. Tentokrát mu ale vítězství už nikdo nesebere. „Škoda teda, že jsem přišel o hezkou cílovou fotku. Aspoň jsem si pak užil oslavy na pódiu," líčil. Dočkal se hlasitých ovací domácích příznivců, kteří se dočkali úspěchu až na úplný závěr Czech Tour. Jen pár minut před finišem průtrž mračen vystřídalo kýžené sluníčko, a tak se do finiše i na proslulou trať závodu automobilů do vrchu Ecce Homo vydaly davy fanoušků. „Byli naprosto skvělí," oceňoval Ťoupalík. Foto: Luděk Peřina, ČTK Nejlepší trojice 4. etapy, zleva druhý Ben Zwiehoff z BORA - hansgrohe, první Adam Ťoupalík z Elkov - Kasper a třetí Florian Lipowitz z BORA - hansgrohe. Fanoušci si vedle jeho triumfu užili i konečné třetí místo v celkovém pořadí Jakuba Otruby. Pětadvacetiletý jezdec dalšího českého týmu ATT Investments byl před poslední etapou pátý, ale pomohlo mu odstoupení Nora Staune-Mitteta a poskočil před Belgičana Boneua. Ztrácel na něj dvě sekundy, a přesně dvě vteřiny na něj najel na zrádných kostkách ve Šternberku. Těsnější už to být nemohlo. „Úplně perfektní výsledek. Splnil jsem cíl," pochvaloval si letošní český mistr z časovky. Na pódium se vyšvihl i přes pád v poslední zatáčce před finišem. „Vyválel jsem se vlastní chybou, uklouzlo mi to. Bojoval jsem o čtvrté místo, tak jsem se zase vrátil na své pozice," smál se s ohledem na to, že v předchozích etapách dojel dvakrát osmý, teď devátý. Pád ho tak mrzet nemusel, a tak jako jeden z mála ocenil i průtrž mračen, která se přehnala Šternberkem. „Když jsem před námi viděl černé mraky, výjimečně jsem se na to těšil. Bylo mi dost vedro," culil se. Cyklistika Frooma na Czech Tour prohánějí mladíci. Necítím se dobře, ale zvládám si to užívat, říká Na mokrých kostkách i v dřívějším průběhu etapy bylo k vidění dost karambolů. Do cíle nedorazila hned třicítka jezdců, zabalila to i největší hvězda Chris Froome. A i kvůli četným pádům a riskantním podmínkám se pelotonem vznášela otázka nad regulérností závodu. „Některé týmy na mě začaly tlačit, abych anuloval celkové pořadí," popisoval ředitel závodu Leopold König. „Na tomhle okruhu jsem zažil déšť poprvé. Konzultoval jsem situaci i s Adamem Hansenem, šéfem jezdecké asociace. Chtěl jsem se ubezpečit, že nedělám chybu," pokračoval bývalý cyklista. Cyklistika Třetí etapu cyklistické Czech Tour vyhrál Nor Staune-Mittet, Otruba byl osmý „Dospěli jsme k rozhodnutí, že žádosti nevyhovíme. Stojím si za tím, nebyl důvod pořadí anulovat. Jsem rád, že týmy to nakonec respektovaly. Nejvíc na mě naléhala Bora, která držela žlutý trikot, ale i sportovní ředitel Bernie Eisel to ve finále vzal s úsměvem. Cítil jsem z toho, že to chtěl jen zkusit," doplnil König. Německý tým rozhodně smutnit nemusí, Florian Lipowitz uhájil celkové prvenství, hned za ním skončil parťák Ben Zwiehoff. Oba Němci navíc dojeli v závěrečné etapě hned za Ťoupalíkem. „Jsem ohromně šťastný. Vůbec jsem nepředpokládal, že tu budu bojovat o vítězství," rozplýval se 22letý Lipowitz. Cyklistický etapový závod Czech Tour, 4. etapa: Šumperk - Šternberk (176,2 km): 1. A. ŤOUPALÍK (ČR/Elkov-Kasper) 4:24:32 2. Zwiehoff -4 3. Lipowitz (oba Něm./Bora-hansgrohe) -6 4. Eriksson (Švéd./Tudor) -8 5. Lamperti (USA/Trinity) 6. Busatto (It./Intermarché-Circus-Wanty) oba -16 ... 9. OTRUBA (ČR/ATT Investments) -22 14. ŘEHA (ČR/Elkov-Kasper) -24. Konečné pořadí: 1. Lipowitz 16:32:10 2. Zwiehoff -2:20 3. OTRUBA 4. Bonneu (Belg./Flanders-Baloise) oba -2:44 5. Graat (Niz./Jumbo-Visma) -2:52 6. Covili (It./Green Project-Bardiani CSF-Faizané) -3:01 ...10. A. ŤOUPALÍK -5:00 15. Camrda (ČR/ATT Investments) -5:57 Cyklistika Belgický cyklista Evenepoel má rekordní třetí triumf v Clásice San Sebastián

Reklama