Dráhař na silnici? Zvládl to skvěle a rozdával pozitivní energii, chválí ho parťák

Vynikal jako sprinter, a tak nebylo překvapení, že prémii na trase vyhrál. „Jirka Ježek mi to rozjel, táhl mi to už kilometr před prémií. Ani nevěděl, jak mě to za ním v háku bolí. Ale zaspurtoval jsem si, docela dobrý," usmál se Bábek.

A svůj pohled přidal také Jiří Ježek. „Vypálil ohromnou rychlostí. To bylo, jako když z vojenského praku vystřelíte obrovskou žulovou kouli," smál se bývalý hvězdný paralympijský cyklista. „Bylo to neuvěřitelné. Tak jsem si jen říkal, ať někdo neudělá špatný pohyb, protože to by bylo, jako kdyby do něj narazil kamion," vtipkoval.