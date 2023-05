Druhou etapu cyklistického Gira vyhrál ve spurtu elitní italský dráhař Milan

Dvaadvacetiletý Milan triumfoval po 202 kilometrech rovinaté etapy ve městě San Salvo. Člen týmu Bahrajn Victorious dosáhl největšího vítězství na silnici po úspěších na dráze: urostlý 194 cm vysoký cyklista je olympijským vítězem, mistrem světa a mistrem Evropy ve stíhacím závodu družstev a z ME má také dvě zlata z individuální stíhačky.

"Je to neskutečné, nemám slov. Nemůžu tomu uvěřit, protože tohle je moje první Giro a druhá etapa. Včera jsem odjel docela dobrou časovku, byl jsem celkem spokojený. Dnes jsem makal, ale nedovedl jsem si představit, že dosáhnu na výhru," uvedl nečekaný vítěz Milan.

Nehodě se vyhnul mistr světa Evenepoel a uhájil růžový dres lídra, který vybojoval sobotním triumfem v zahajovací časovce. Před druhým Filippem Gannou z Itálie má náskok 22 sekund. "Všechno bylo v klidu. Byli jsme vepředu, takže jsme se vyvarovali problémů, ale byl to myslím docela ošklivý pád. Tušil jsem, že se to stane, takže víme, koho z toho můžeme vinit. Ale to je cyklistika," řekl Evenepoel.