Dva muži dostali za přepadení cyklisty Cavendishe mnohaleté tresty vězení

Dva muži, kteří se v listopadu 2021 vloupali do domu britského cyklisty Marka Cavendishe a ohrožovali ho a jeho ženu nožem, dostali mnohaleté tresty vězení. Jeden pachatel byl odsouzen za mříže na 15 let, druhý na 12 let.

Foto: Christophe Ena, ČTK/AP Mark Cavendish na archivním snímkuFoto : Christophe Ena, ČTK/AP

Článek Kratší trest dostal osmadvacetiletý muž, jenž se k činu přiznal. Jeho o tři roky straší komplic podíl na zločinu popíral, v lednu ho ale porota shledala vinným. "Byl to plánovaný, cílený a bezohledný zločin proti mezinárodně známému sportovci a jeho manželce," uvedl soud. Bývalý mistr světa a stříbrný olympijský medailista Cavendish se stal v roce 2021 terčem přepadení krátce poté, co byl propuštěn z nemocnice po nehodě na dráhových závodech v Gentu, kde si zlomil dvě žebra a utrpěl pneumotorax. Sedmatřicetiletý elitní spurtér při vloupání přišel mimo jiné o dvoje luxusní hodinky v hodnotě 700.000 liber. Cyklistika Cyklista Cavendish byl krátce po propuštění z nemocnice obětí násilného vloupání

