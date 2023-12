Dvojnásobný vítěz Tour Vingegaard prodloužil v týmu Visma smlouvu do roku 2028

Dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard předčasně prodloužil smlouvu se svým týmem Visma-Lease a bike (dříve Jumbo-Visma). Sedmadvacetiletý dánský cyklista to oznámil během oficiální prezentace, nizozemské stáji se upsal do roku 2028. Jeho americký kolega Sepp Kuss, překvapivý letošní vítěz Vuelty, má kontrakt do roku 2027.

Reklama