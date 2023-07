Froománie v Česku, kvůli zájmu dokonce zmeškal start. Andrle mu přeje loučení na vrcholu

Ani ho nepřekvapilo, jaký zájem fanoušci projevili o největší hvězdu týmu. „Nic, na co bychom nebyli zvyklí. Ale je hrozně hezké, že přišlo tolik lidí. Chris je za to rád, akorát se nemůže zavděčit všem fanouškům," vykládal sportovní ředitel.

Rodák z keňského Nairobi však letos obdržel nepříjemnou ránu. Nevešel se do nominace do Tour de France. „Loňská Tour v jeho podání nebyla vůbec špatná. Za mě byla trochu škoda, že se jí letos neúčastnil," prohlásil Andrle.

Froome poté schytal také kritiku od majitele izraelské stáje Sylvana Adamse, jenž prohlásil, že se za tyhle peníze nevyplatí. „Každý se snaží vytvořit nějaký tlak. V podání Adamse to byla první ostřejší slova vůči Chrisovi. Šlo o to ho zdravě motivovat a vymáčknout z něj maximum do dalších let," tvrdil Andrle. „Dát někomu peníze po takovém pádu a čekat, že to bude stejný... Na jednu stranu majiteli rozumím, ale chápu i Chrise," mínil.