Froome míří na Czech Tour s problémy a bez ambic: Je pro mě obtížné nesplňovat očekávání

Díval jsem se online na trať etap a vypadá to, že nás čekají hodně náročné dny. Normálně by mi tenhle profil seděl, ale teď bohužel nejspíš nebudu bojovat vepředu o vítězství s těmi nejlepšími, měl jsem v poslední době nějaké problémy se zády, dost mě bolela. Ale máme silný a mladý tým, kterého jsem moc rád součástí. Snad parťákům pomůžu k úspěchu.

Samozřejmě jsem byl zklamaný, že jsem se nevešel do nominace, ale je to součást života sportovce. Musíme se umět vyrovnat se zklamáním a soustředit se na další výzvy, jakou je třeba teď Czech Tour. (úsměv)

Jo, bylo to parádní drama. Když jsem na Tour jezdil, samozřejmě jsem tolik nevnímal všechny ty příběhy, které se v souboji o vítězství dějí. Letos to byla krásná a těsná bitva mezi Pogačarem a Vingegaardem. Dán mě hodně překvapil v časovce, asi jako všechny.

To je ohromně těžké říct. Cyklistika se určitě změnila. Moc by se mi líbilo, kdybych se s nimi pomohl ještě porovnat ve své nejlepší formě. Já jsem rád, že jsem se po tom hrozivém zranění z roku 2019 vůbec vrátil do profesionálního pelotonu. Snažím se ukázat lidem, že se i takové překážky dají překonat. Cítím, že to je teď velká část mého poslání v roli cyklisty.

Rozhodně je to obtížné. Lidé si dobře pamatují, čeho jsem byl dříve schopný. Je přirozené, že ode mě stále něco čekají. A já od sebe taky. Zároveň ale musím být realista. Ušel jsem už dlouhou cestu, abych se po zranění vrátil k profesionální cyklistice. Ale kdybych to neudělal, do smrti bych toho litoval a furt bych se ptal, co by se stalo, kdyby...