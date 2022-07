Froome a další dva cyklisté kvůli koronaviru nedokončí Tour de France

"Jsem zklamaný, že nedojedu do Paříže. Poté, co jsem našel svou formu, to pro mě byl mimořádný závod," uvedl Froome ve videu týmu Israel-Premier Tech. Sedmatřicetiletému cyklistovi patřilo v průběžném pořadí 26. místo, v královské etapě na Alpe D'Huez minulý týden dojel po úniku třetí.