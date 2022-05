Giro má po výšlapu na Etnu nového lídra

Peloton Gira se znovu rozjel po volném dnu, který vyplnil přesun z Maďarska na Sicílii. Nejrychlejší dvojice si to rozdala o etapový vavřín poté, co se úspěšně odpoutala od čtrnáctičlenné skupinky uprchlíků. A poražený López sice na cílové čáře vztekle bouchl do řídítek, růžový dres si ale navlékl už s úsměvem na tváři. Na průběžně druhého Kämnu má náskok 39 sekund a je prvním Španělem v čele Gira od roku 2015, kdy trikot lídra nosil Alberto Contador.