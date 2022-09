Giro se vrátí do Itálie, cyklisté příští rok začnou časovkou v Abruzzu

🎉 We can finally tell you: the #Giro d'Italia 2023 will take off from Abruzzo! 🇮🇹

🎉 Finalmente possiamo dirvelo: il #Giro d'Italia 2023 partirà dall'Abruzzo! 🇮🇹

👇 pic.twitter.com/XF2GcqMz1I