GLOSA: Nechat vyhrát superdomestika? Logický krok, ale Jumbo si háže klacky pod nohy

Přiveze dnes červený trikot do Madridu ten nejlepší? Dost možná ne. Sepp Kuss šel do vedení už po osmé etapě. Veškeří soupeři odpadli, zůstali jen dva týmoví kolegové Jonas Vingegaard a Primož Roglič. A ti amerického superdomestika, jenž jim pomohl k triumfu na Tour de France, respektive Giru, z červeného dresu nevysvlékli. I když by toho nejspíš byli schopní.

„Tým rozhodl, že Kuss vyhraje tento závod. Mám z toho smíšené pocity,“ připustil upřímně před sobotní etapou 33letý Roglič. Sice dodal, že o čtyři roky mladšímu Američanovi vítězství moc přeje, ale určitě lze pochopit, že mnohem radši by stál na nejvyšším stupínku on sám. Nebo by rád aspoň dostal možnost na sto procent ukázat, co v něm je.