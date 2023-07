GLOSA: Vezměte si popcorn a s napětím sledujte. Takhle má vypadat Tour de France

Kdyby na Tour chyběl jeden z dvojice Vingegaard – Pogačar, nejprestižnější cyklistický závod by to dost poznamenalo. Jejich slova po dojezdu ale naznačují, že tahle rivalita bude pokračovat. Oba by se ve Francii měli představit i příští rok. A mohla by se k nim přidat i třetí hvězda do party, mistr světa Remco Evenepoel. Ten by Tour de France pozvedl ještě na vyšší úroveň. A že už to vypadá, že skoro není kam stoupat...