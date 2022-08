Hirt znovu obstál v roli klíčového pomocníka lídra. Chceme žluťák udržet, říkal po pochvale týmu

„Poslední kopec jsem dělal tempo klukům a jsem moc rád, že to vyšlo a ten žlutý dres jsme udrželi, i když tomu chyběla třešinka v podobě někoho na stupních vítězů v etapě," líčil Hirt, jenž přijal roli klíčového pomocníka a sklidil za to pochvalu od celého týmu

„Bylo to dobré, docela jsem si etapu užil. Mohl jsem udělat i slušný výsledek pro sebe, ale nemělo cenu víc útočit, protože klíčové pro nás bylo zachovat Rotovi postavení lídra, jenž měl v závěru lepší nohy," přiblížil 31letý český cyklista v cílovém prostoru, který se nacházel v nadmořské výšce 1271 metrů nad mořem.

„Docela se hodilo to ochlazení, už jsme se nepekli jako první dva dny a naštěstí jsme nikde ani nezmokli," hodnotil Hirt závodící v bílém trikotu pro nejlepšího domácího jezdce. Pohříchu byl jediný z českých cyklistů, kdo udržel kontakt se špičkou. Do elitní třicítky se v sobotní etapě nikdo z jeho krajanů nevešel. Zklamání to bylo především pro elitní stáj Elkov-Kasper, jejíž lídři Bárta i Otruba patřili k nejaktivnějším v úniku 12členné skupiny.