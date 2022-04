Hororový moment na Roubaix. Lampaert po střetu s divákem letěl jako hadrový panák

Belgičan se snažil hrozící katastrofu odvrátit marně a po sérii smyků přistál v kotrmelcích u nohou diváků na protější straně cesty. I přes drsný pád ale dokázal pokračovat a do Roubaix dojel s tříminutovým odstupem za vítězem.

Tým Quick-Step–Alpha Vinyl přitom v neděli podobným způsobem ztratil šanci hned u dvou jezdců. Vedle Lampaerta totiž po kolizi s divákem spadl i Florian Sénéchal. „Problém je, že lidé nemají rozum. Závodníci trpí 250 km pro splnění svého snu, kterému obětovali týdny života. A jeden idiot to všechno zničí. Řeknu vám, že já bych se před třiceti čtyřiceti lety zvedl, sebral kolo a šel ho tomu člověku omlátit o hlavu. To dnes nepřichází v úvahu, ale myslím, že by měl dostat alespoň pokutu tisíc eur," nebral si servítky týmový šéf Patrick Lefevere pro server velonews.com.