Hvězda Gira Hirt před startem v Česku: Nemám formu, abych vyhrál, ale třeba překvapím

Přijel jsem po delším volnu. Nejsem asi na tom tedy tak, abych tady vyhrál. Ale uvidíme. třeba sám sebe překvapím. Rozhodně to chceme urvat jako tým. Je to závod pro vrchaře. Jsme tady čtyři, co kopce umí. Měl by nám sedět. Nejlépe na tom je asi Pozzovivo. Vyhrát však může i Taaramäe a vynikající formu má také Rota.