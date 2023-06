Hvězdy v pelotonu a bouřlivá atmosféra. Sáblíková, Vacek nebo Štybar bavili na L'Etape

Sáblíková se na poslední chvíli rozhodla nastoupit do nejdelší trasy, která měřila přes 142 kilometrů. Předchozí dva ročníky vyhrála, tentokrát působila jako podpora v nabitém pelotonu a v Sýkořicích měla v průběhu i krátkou autogramiádu.

„Zážitků je hrozně moc. Někomu pomoct, vytáhnout závodníky, to bylo fajn. A hlavně atmosféra byla letos absolutně nejlepší," vykládala. „Splnila jsem sen jednomu pánovi, že jsem s ním dojela až do cíle a nenechala ho v posledním kopci," vyprávěla rychlobruslařka.

Na výkon nejel ani Karel Vacek, jenž nedávno zazářil druhým místem v etapě na italském Giru. Málem ani nestihl start. Ještě v pátek totiž závodil ve Švýcarsku. „A nečekaně mi přeložili let. Ale shodou okolností přítelkyně našla na internetu jednoho kluka, který jel do Česka. Tak jsem dorazil do Prahy ve tři ráno," popisoval Vacek.

Tomu přítelkyně zachraňovala už samotnou cestu na Giro, kam byl nominován na poslední chvíli. „Nevím, co bych bez ní dělal," usmál se. Samotný L'Etape si užil. „Byl jsem unavený, ale stálo to za to," řekl a popsal i největší zážitek. „Kamarád na desátém kilometru lehnul a zlomil rám. A přesto zvládl odjet zbylých 130 kilometrů," obdivoval Vacek.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ďábel Didi na startu třetího ročníku cyklistického závodu L'Etape Czech Republic by Tour de France v Praze.

Když odstartovala nejpočetněji zastoupená střední trasa o délce 102 kilometrů, na kterou vyrazilo přes 1500 nadšenců, peloton odjížděl ze Strahova přes pět minut. Poprvé si L'Etape zkusil i dráhový cyklista Tomáš Bábek, jenž ukončil kariéru v únoru. „V kopcích jsem cítil křeče a říkal jsem si, že silnice není úplně pro mě. Ale jinak jsem si to moc užil. První zkušenost a asi se zapojím každý rok," prozradil.

Už dopředu avizoval, že se poveze v poklidném tempu, ale chce si zasprintovat na prémii. „Jirka Ježek mi to rozjel, táhl mi to už kilometr před prémií. Ani nevěděl, jak mě to za ním v háku bolí. Ale zaspurtoval jsem si, docela dobrý," usmál se Bábek.

Od parťáků si coby dráhař vyslechl i několik rýpnutí. „Jánči Svorada mi hnedka na startu říkal, že mi spurt rozjede, ale že nejspíš za ním ani nevydržím," culil se Bábek. V cíli už ale Svorada, bývalý hvězdný spurter a vítěz tří etap na Tour de France, parťáka chválil. „Oceňuju ho už jenom za tu odvahu postavit se na start takového balíku a zvládnout tuhle etapu," vyzdvihl Svorada.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Start nejkratší trasy třetího ročníku cyklistického závodu L'Etape Czech Republic by Tour de France v Praze.

Jen nejkratší trasu zvolil stále aktivní profesionální cyklista Zdeněk Štybar. „Pojal jsem to rodinně. Pojedu s taťkou, který si se mnou moc přál zajet. Navíc jsem stejně po operaci, takže musím jet v klidu," vysvětloval 37letý závodník z týmu Jayco-AlUla. K jejich smůle Zdeňka Štybara staršího potkal na trati defekt, ale přesto po opravě dojeli společně do cíle.