Irský cyklistický svaz vzdal kvůli vysokým nákladům start na MS v Austrálii

Start irských silničních cyklistů na seniorském šampionátu v Austrálii by si následně vyžádal úspory v kategoriích juniorů a jezdců do 23 let i v jiných cyklistických disciplínách. "Ani v budoucnu už nebude samozřejmostí, že se zúčastníme všeho, na co se kvalifikujeme, a využijeme všechny přidělené kvóty. I jiné země už letos přijaly strategická rozhodnutí o účasti na akcích s ohledem na dostupné zdroje a rozpočty. Nejsme v tom sami," dodal Dyer.