Italský sen naplnil. O ten mistrovský se pokusí proti domácí přesile

ANTOŠOVA BŘITVA: Hadamczik ten granát na svaz naopak musí hodit! Jinak ho oblbnou

Sláva vítězům, čest poraženým, novým prezidentem hokejového svazu se stal Alois Hadamczik. Moc to chtěl, moc si to přál. Dlouhodobě byl rozpolcený, jestli do toho má jít, nakonec kandidaturu přijal a vyhrál. A tak končí éra Lojzy jako kritika a začíná období pana Hadamczika coby šéfa Českého hokeje.