Jaborníková je juniorskou mistryní Evropy v keirinu

Česká výprava má na kontinentálním šampionátu juniorů a jezdců do 23 let už čtyři zlaté medaile. Tři tituly v pátek získali Barbora Němcová ve vyřazovacím závodě juniorek, Petra Ševčíková ve scratchi do 23 let a v závodě na kilometr s pevným startem junior Matěj Hytych, který byl dnes pátý v keirinu.