Jedna z hvězd Sazka Tour Zana získal angažmá v týmu BikeExchange

Zana aktuálně závodí za Bardiani-CSF-Faizané, který patří mezi týmy Pro Tour. V nové sestavě povýší do worldtourové společnosti a sejde se například se Simonem Yatesem nebo Michaelem Matthewsem.

Trojnásobný účastník Gira d'Itala Zana by měl být posilou BikeExchange v kopcích i na etapových závodech. "Je vždycky skvělé mít v týmu národní šampiony a jsme rádi, že nás Filippo posílí. Je mu teprve 23 let, ale už má hodně zkušeností. Je to závodník, o kterého se zajímáme už delší dobu a ve kterém vidíme zářnou budoucnost," řekl generální manažer Brent Copeland.