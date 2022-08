Kukrle vydržel v úniku, ale spurt o vítězství mu nevyšel. Na Sazka Tour ve žlutém Belgičan

„Když už jsme to vydrželi až do konce, tak mi nevyšel spurt, takže nejsem úplně spokojený. Mrzí to o to víc, že jsem na to měl. Rozhodla poslední zatáčka. Pustil jsem v ní Belgičany před sebe s tím, že do cíle to je ještě daleko, což i bylo, ale už jsem je nedokázal přelézt," dodal účastník OH v Tokiu. Druhý Čech ve skupině uprchlíků, teprve 21letý Jan Kašpar ze stáje ATT Investments, byl na cílové pásce čtvrtý před Němcem Tartlonem.