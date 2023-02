Juniorka Dlasková dojela na MS v cyklokrosu osmá, čeští mladíci neuspěli

"Musím říct, že jsem trochu v šoku, protože jsem vůbec nečekala, že by to mohlo dopadnout takhle. Jsem vážně nadšená. Měla jsem hodně dobrý start a i díky tomu, že jsem měla hrubý (dezén), zatímco spousta ostatních šipky, tak jsem hodně předjížděla," řekla Dlasková v cíli novinářům.

V mužské třiadvacítce triumfoval k velké radosti krosové legendy Svena Nyse jeho dvacetiletý syn Thibau. Do cíle přijel s dostatečným náskokem na to, aby si mohl poslední metry naplno vychutnat, následně se dočkal gratulace od svého otce. Del Grosso přidal stříbro k pátečnímu zlatu ze štafety. Do první desítky se protlačilo sedm Belgičanů.

Českým jezdcům závod nevyšel. Nejlepší z nich byl na 26. místě Matyáš Fiala s mankem tří minut a 19 sekund na vítěze. "Určitě to nebyl vydařený závod. Bohužel jsem měl trošku smůlu s defektem, pak jsem musel měnit i tretru, hodně jsem kvůli tomu ztratil, ale dělal jsem, co jsem mohl. Bylo to těžké, trať se hodně rozbahnila, hodně to klouzalo. Byl to těžký závod," uvedl Fiala.