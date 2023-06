Kadlec finišoval druhý na Závodu míru cyklistů do 23 let, celkově vyhrál Huby

Huby vstupoval do závěrečné třetí etapy se stejným časem jako Dán Simon Dalby, ale získal bonusové sekundy na sprinterských prémiích. Camrda na Hubyho ztratil 42 sekund. "Za desítku jsem rád a maximálně spokojen. Dnes to bylo hodně těžké, jelo se hned od začátku, a když za to vzali Norové ve stoupání na Rejvíz, tak se to hodně rozdělilo. Naštěstí nás vepředu zůstalo dost," řekl Camrda, syn bývalého reprezentanta v cyklokrosu.