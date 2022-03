Každý si močí, jak chce, jeden na druhého. Je to hnus, anarchie, rozčiluje se Sagan

„Když jsem já začínal, v pelotonu si spolu povídali jen starší jezdci, teď už to ale dělají i mladší. Mladé generaci zkrátka chybí respekt. Je to vidět i cítit. V minulosti byly na závodech nepsané zákony. Na to teď můžete zapomenout. je tam úplná anarchie," postěžoval si trojnásobný mistr světa.