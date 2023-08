Kopecká vyhrála na MS poprvé silniční závod, v Glasgow získala už třetí zlato

Sedmadvacetiletá Kopecká potvrdila roli hlavní favoritky přes 154 kilometrů dlouhého závodu z Loch Lomond do Glasgow, kde pak čekalo peloton ve městě šest okruhů. Necelých šest kilometrů před cílem se v náročném stoupání přehnala přes Ludwigovou krátce poté, co se obě utrhly soupeřkám. Ukončila tak 50 let dlouhé čekání Belgie na zlato v elitní kategorii žen. V roce 1973 slavila Nicolle van den Broecková. Ludwigová pak těsně prohrála spurt o stříbro s Volleringovou. Pro obě jde o první medaili ze silničního závodu.