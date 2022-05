Královskou etapu Závodu míru juniorů vyhrál Nizozemec Huising

Nejdelší a nejnáročnější etapa klání vedla z Teplic do saského Olbernhau, kdy na cyklisty čekaly tři vrchařské prémie. V prvním stoupání se startovní pole začalo trhat a z balíku cyklistů se následně oddělil právě Huising s Portugalcem Morgadou, ke kterým se následně přidali Nor Nordhagen a Němec Herzog. Ti si to také rozdali o etapové vavříny. Spurt vyhrál nizozemský reprezentant. Hlavní pole přijelo do cíle se ztrátou téměř dvou minut.