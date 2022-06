Kukrle vyhrál prolog cyklistického závodu Kolem Montbéliardu

"Dnešní závod byla krátká časovka do vrchu a Michael v ní zvítězil celkem suverénně. Je vidět, že se lepší a dostává se opět do tempa. Uvidíme, jak mu půjdou víkendové etapy, ale profilově by mu měly sedět. Budou sice těžké, ale ne extrémně vrchařské," uvedl sportovní ředitel královéhradecké stáje Vladimír Vávra. Peloton absolvuje dvě zvlněné etapy dlouhé 162 a 155 kilometrů.