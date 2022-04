Kwiatkowski vyhrál po fotofiniši podruhé v kariéře Amstel Gold Race

Ani jeden z jezdců si nebyl jistý, jak závod dopadl. Poté ale dostal Cosnefroy do vysílačky zprávu, že zvítězil on, a začal se radovat. Kwiatkowski naopak neskrýval zklamání. Následně ale byly zveřejněny záběry z cílové fotografie, na nichž bylo vidět, že člen týmu Ineos Grenadiers přece jen "hodil" své kolo do pásky lépe než jeho soupeř, a emoce se obrátily. Cosnefroyovi tak těsně unikla možnost být prvním francouzským vítězem Amstelu od legendárního Bernarda Hinaulta z roku 1981.