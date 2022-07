Lampaert šokoval zmáčenou Kodaň, pak se rozplakal

„Nikdy bych nečekal, že zrovna já vyhraju časovku na Tour. Všichni nejlepší časovkáři dorazili do cíle a já je porazil. Nechápu to, prostě neuvěřitelný výsledek," zalykal se štěstím borec, který v předešlých dvou letech nebyl nominován na žádnou Grand Tour! Lampaert proletěl časovku v Kodani v průměru 51,8 kilometrů hodiny. Jeho maximální rychlost byla 64,6 kilometrů.

„Ale pořád bylo hodně mokro, na trase byla spousta louží. Já věděl, že nemám špatnou kondici. Nicméně že bych měl vyhrát, to bych si vážně netroufl vyslovit," vykládal Lampaert, který se rozplakal štěstím, jakmile poslední závodník startovní listiny dorazil do cíle. A když následně na podium mířil ve žlutém trikotu lídra Tour de France, ronil slzy znovu. Od roku 2018 je prvním Belgičanem, který oblékl žlutý trikot. Tehdy maillot jaune přes hlavu přetáhl Greg van Avermaet.

„Před zatáčkami jsem jel pomaleji, snažil se je dobře najíždět, a hlavně jsem si všechny předem dokonale nastudoval. A věděl jsem, že spousta závodníků získává čas v druhé polovině trasy, tak jsem dupal do pedálů ze všech sil. Ale že bych mohl mít maillot jaune, to jsem si fakt nemyslel," vykládal závodník, jenž je především solidním klasikářem a jeho největším úspěchem do včerejška bylo etapové vítězství z Vuelty 2017 a celkový triumf v závodě Kolem Slovenska 2019.