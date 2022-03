Mathias Vacek: Zákaz závodění je jako rána mezi oči

Závodí totiž za tým Gazprom-RusVelo, který kvůli ruské licenci Mezinárodní cyklistická federace vyloučila ze všech závodů. „Je to jako velká rána mezi oči, kterou jsem ani s odstupem dnů nevstřebal," uvedl Mathias Vacek.

Ve středu jste se měl zúčastnit s týmem Gazprom-RusVelo italského závodu Trofeo Laigueglia. Ale v úterý večer UCI ruským a běloruským týmům zakázala závodit. Kdy jste se o verdiktu dozvěděli?

Byli jsme v Itálii na hotelu. Měli jsme čísla na dresech, byli jsme připravení na středeční ranní start. Místo něj jsem zamířil domů. Jsem naštvaný, stejně jako všichni ostatní kluci. Z jednadvaceti cyklistů na soupisce je jen devět ruských...

Foto: Fabio Ferrari, ČTK/AP Triumf Mathiase Vacka na UAE Cycling Tour v Dubaji.Foto : Fabio Ferrari, ČTK/AP

Tušil jste před startem italské jednorázovky, že varianta se zákazem startu je reálná?

Ano, protože ještě před cestou do Itálie se v rámci týmu řešilo, zda do Itálie pojedeme. V tu chvíli mi bylo jasné, že je situaci vážná. Měl jsem vnitřní špatné tušení. A v úterý večer nám sportovní ředitelé oznámili, že UCI tým vyloučila.

Ke vpádu ruských vojsk na Ukrajinu došlo 24. února. Ve stejném týdnu jste absolvoval s týmem závod Kolem Spojených arabských emirátů. Jak jste se o invazi dozvěděli? Měli jste bezprostředně signály, že by mohl přijít postih v podobě vyloučení týmu?

O dění na Ukrajině jsme se dozvěděli ze sociálních sítí. Vůbec nikdo jsme si nedokázali dát do souvislosti, že by mohl přijít takový postih.

Foto: Fabio Ferrari, ČTK/AP Mathias Vacek slaví triumf v Dubaji.Foto : Fabio Ferrari, ČTK/AP

V Emirátech jste vyhrál poprvé v kariéře etapu ve World Tour, což se mnohým závodníkům nepodaří celou kariéru. Prožíval jste velkou euforii?

Emoce pracovaly na sto procent. Stal jsem se nejmladším závodníkem, který při UAE Tour vyhrál etapu. Vedení týmu mě rázem chtělo poslat na více závodů. Měl jsem v programu Milán-Turín, Milán-San Remo a etapáky Coppi Bartali a Kolem Turecka. Cítil jsem ohromnou motivaci.

Bylo určené, kdo z týmu se má pokoušet o úspěch? Nebo situace vyplynula z aktuálního dění?

Měl jsem před startem závodu dobrou formu. Když jsem se dostal do úniku, moc dobře to nevypadalo. Sto kilometrů před cílem jsme měli náskok jenom minutu. Byli jsme smíření, že nás peloton pohltí. Ale pak jsme měli pětadvacet kiláků do cíle minutu a půl, tak jsme netaktizovali a jeli totálně hranu až do cíle. A já měl ve spurtu nejvíce sil. Byla to čistá radost.

Když jste se z Emirátů vraceli, už jste tušili černý scénář?

Vůbec ne. Všichni jsme byli extrémně motivovaní. Získali jsme si respekt v pelotonu. Měli jsme skvělý start do sezony, protože tým získal etapové prvenství i při závodě v Turecku a několik umístění v top deset, takže jsme optimisticky vyhlíželi další závody.

Máte od vedení týmu informace, jaký bude další postup?

Jsme doma a napjatě čekáme. Máme tréninkové plány. Všichni chceme co nejrychleji závodit. Ve hře je několik variant, ale nezbývá než čekat.

Můžete přiblížit možné scénáře?

Ve hře je převod licence týmu na jiného vlastníka. Pak bychom mohli údajně přibližně do měsíce znovu závodit. Další variantou by byly přestupy závodníků do jiných týmů, což je v probíhající sezoně samozřejmě složité. Ale také se může stát, že do konce roku nebudeme závodit. A to je pro mě jako sportovce hodně špatný scénář.

Deset měsíců bez ostrého startu by pro další kariéru nebyl právě dobrý impuls.

Tahle varianta mě upřímně straší. Zůstat deset měsíců bez ostrého kilometru, to by bylo hodně špatné. Člověk se může snažit, jak chce, ale do závodního rytmu se po tak dlouhé přestávce dostává dlouho. Jsou to závody, které dostávají člověka do formy.

Uklidňuje vás za dané situace skutečnost, že pro sezony 2023 a 2024 máte podepsaný kontrakt ve WorldTour týmu Trek Segafredo?

Jenom částečně. Pokud bych deset měsíců jen trénoval, podepsalo by se to na mně. Jestliže nedopadne zdárně převod licence, pokusil bych se s manažerem vyřešit možnost okamžitého přestupu. Klidně budu jezdit v kontinentálním týmu. Nebo budu součástí Treku bez smlouvy, jen když budu mít šanci závodit.

Je hodně složité za současné situace najít motivaci a plnit tréninkové plány?