Na MS horských kol ve Francii se představí 24 českých závodníků

"Trať v Les Gets je velmi náročná se spoustou technických prvků podobných jako například na olympijské trati v Tokiu. Do Francie míříme v nejsilnější možné sestavě, kterou máme, a to včetně hvězdy Ondřeje Cinka, u kterého doufáme, že se bude postupně vracet do formy. Uvidíme, jak mu sedne aktuální mistrovství Evropy," uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér Viktor Zapletal. "Silná je ale i sestava juniorů, s kterou bychom mohli atakovat první desítku, či naše třiadvacítka ve složení Zatloukal, Sáska, Konečný."