Nadprůměrná výška, ale pouze 63 kilo. Jídlo neřeším jen čtyři dny v roce, líčí talent Ayuso

Zatímco nejslavnější španělský cyklista historie Miguel Indurain, který ovládl Tour de France v letech 1991 až 1995, vykládal, jak v zimě uklidil kolo do garáže a vesele si jedl, co se mu zachtělo, dnešní profesionální peloton vypadá úplně jinak. Závodníci si musejí váhu pořádně hlídat a někteří k tomu potřebují přísnou dietu.

Sprinteři si budují haldu svalů, vrchaři naopak váhu co nejvíce snižují. Právě Ayuso si na Vueltu přivezl pouhých 63 kilogramů. To při jeho 183 centimetrech hraničí s extrémem. „V celém roce jsou jen čtyři dny, kdy jím všechno, co chci,“ prozradil rodák z Barcelony, kde třítýdenní závod v sobotu odstartuje týmovou časovkou.