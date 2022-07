Nástrahy Staré dámy? Kostky, šotolinová planina i legendární serpentiny na státní svátek

„Je fakt, že tahle trasa je hodně pestrá. Od první do poslední etapy to bude všechno, jenom ne nuda. Spurty, terezíny, časovky, kopce všech kategorií," rozplýval se při prezentaci Tadej Pogačar, slovinský závodník týmu UAE Emirates, který ovládl dva poslední ročníky Tour de France.

Které etapy by mohly být klíčové na jeho cestě k obhajobě?

Za tohle musí hlavní favorité organizátory Tour de France nenávidět. Jde o věčnou polemiku, zda dlážděné sektory patří do programu Grand Tour.

Při klasice rozhodují o vítězích a poražených. V případě Tour de France neurčí vítěze, ale mohou být „popravou" mnoha adeptů na celkové pořadí. Během posledních 76 kilometrů cyklisté pojedou přes jedenáct dlážděných sektorů a okusí alespoň decentní porci Pekla severu. Kostky jsou v programu prvně od roku 2018. Šest sektorů patří do trasy Paříž-Roubaix, zbylých pět je nepoznaných.

„Dlouho jsme se záměrně kostkám v programu Tour vyhýbali. Ale už se tak neděje. Už několikrát se ukázalo, že králové Grand Tour s pavé nemají problém," prohlásil Christian Prudhomme, ředitel závodu, k zařazení 19,5 kilometrů po kostkách do itineráře.

Planina krásných dívek! Poetický název pro jedno z nejbrutálnějších stoupání v historii Tour de France, které bylo přitom prvně do itineráře zařazeno až ve 21. století. Před dvěma lety se právě zde odehrála epická bitva v časovce, kdy Tadej Pogačar smazal padesátivteřinové manko na dosavadního lídra závodu Primože Rogliče a vybojoval premiérové vítězství z Grande Boucle.

Covid je stále hrozbou i pro Tour de France. Své by o tom mohl vyprávět Peter Sagan.Video : Sport.cz

Královská etapa! Den s třemi brutálními výstupy, který může rozhodnout bitvu o žlutý trikot. Po startu z Brianconu budou cyklisté stoupat na Col du Galibier do výšky 2642 metrů nad mořem. Po dlouhém sjezdu následuje výšlap na Col du Télégraphe, aby se cyklisté dostali k dalšímu klesání do údolí, z něhož vede cesta na Col de la Croix ve výšce 2067 metrů nad mořem. Dvakrát za den se bude peloton drápat do výšky přes dva tisíce metrů!